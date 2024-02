Domenica 18 febbraio, presso la Biblioteca del Santuario di Santa Maria di Carpignano, si sono svolte le elezioni

Grottaminarda - L’ottavo Presidente della Pro Loco Grottaminarda APS, costituitasi nel 1980 e diventata APS nel 2020, è Alfonso Cappuccio. Nel Consiglio Direttivo, oltre al Presidente, sono stati eletti: Sergio Annese, Pina Barrasso, Sonia Apollonia Bruno, Paolo Di Giulio, Daniele La Manna e Raffaele Masiello. Nel Collegio dei Membri del Collegio dei Probiviri: Antonella Assanti, Angelo Marino Lo Chiatto e Doralda Quinta Yoraima Petrillo.

A seguito della prima riunione del Consiglio Direttivo, svoltosi martedì 20 febbraio, il Consiglio Direttivo della Pro Loco Grottaminarda APS per il quadriennio 2024-2028 è così definito: Alfonso Cappuccio, presidente; Sonia Apollonia Bruno, vice presidente in prima; Sergio Annese vice presidente in seconda; Raffaele Masiello, tesoriere e segretario; Pina Barrasso, consigliere; Paolo Di Giulio, consigliere; Daniele La Manna, consigliere.

Il Presidente Cappuccio si mostra pienamente soddisfatto dei suoi collaboratori e aggiunge che si prospetta un quadriennio piuttosto movimentato, ricco ed effervescente.