Condividere prevenzione, sorrisi e solidarietà

Monteforte Irpino - Si è tenuta ieri, domenica 25 febbraio, una nuova giornata dedicata alla prevenzione in rosa con Amos Partenio. Il comune di Monteforte Irpino, nella sede del centro sociale “Fenestrelle”, ha ospitato gli ambulatori per le visite gratuite effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace, dall’ecografista dottor Michele Capozzi e dall’audioprotesista dottor Francesco Topo. Oltre un centinaio di persone si sono sottoposte ai controlli gratuiti, continuando a credere profondamente nell’importanza della prevenzione. Soddisfatte le volontarie dell’Amos Partenio che, insieme a Iannace, continuano a sensibilizzare e a promuovere la necessità di sottoporsi costantemente ai controlli senologici e non solo, per prevenire e diagnosticare precocemente eventuali patologie tumorali.

Un pomeriggio all’insegna del rosa possibile grazie alla disponibilità e all’accoglienza, ormai consolidate, dell’amministrazione comunale di Monteforte Irpino, alla quale vanno i ringraziamenti dell’associazione, in particolare al sindaco Costantino Giordano, all’assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Giulia Valentino e al consigliere alle Politiche Giovanili Angelo Damiano.Un grazie speciale anche ai volontari e alle volontarie della Misericordia di Monteforte Irpino e di Avellino per il prezioso contributo nell’allestimento degli ambulatori e a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, una delle tante organizzate sul territorio per condividere benessere, sorrisi e solidarietà.Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione è possibile seguire il calendario sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.