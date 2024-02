In funzione colonnine di ricarica per auto elettriche

Grottaminarda – Sono entrate in funzione alcune delle colonnine di ricarica per auto elettriche previste dall’Amministrazione comunale di Grottaminarda con la collaborazione della Società Be Charge Srl con la quale è stato siglato un Protocollo d’intesa.

Le tre postazioni attivate (6 stalli), si trovano in località Condotto (Fast da 99 kW), in via Torquato Tasso (Quick da 22 kW) e in Piazzale San Pio (Fast da 99 kW).

«La realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici – spiega il Consigliere delegato all’Ambiente Antonio Vitale – si è resa necessaria in seguito alla Legge n.120 del 2020 (“Decreto Semplificazioni”) che ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile in tutto il territorio nazionale. Il processo di transizione ecologica è oramai avviato e noi come cittadini e come Ente pubblico abbiamo il dovere di esserne parte attiva. Cominciamo con queste 3 postazioni di ricarica, a breve ne entrerà in funzione una quarta in via Assise (zona Castello) e successivamente le altre previste».

Le colonnine sono dotate di monitor digitali attraverso cui si può accedere ad ogni informazione per effettuare la ricarica tramite le diverse APP disponibili.