I fondi a sostegno di 8 partenariati giornalistici

Oggi la Commissione ha annunciato i risultati del suo invito annuale a presentare proposte per creare partenariati tra media europei al fine di rafforzare la resilienza del settore dei mezzi di informazione e il pluralismo dei media. Selezionati tra 74 proposte, 8 consorzi di agenzie di stampa hanno ricevuto un totale di quasi 12 milioni di €, da utilizzare per le loro attività nei prossimi due anni.

L’invito mira a sostenere 2 tipi di progetti: collaborazioni tra media per sviluppare modelli commerciali ed editoriali più innovativi, e progetti che offrono finanziamenti e sostegno per i media di particolare importanza per la democrazia. I vincitori provengono da 17 paesi dell’UE e da altri 3 paesi (Albania, Bosnia-Erzegovina e Ucraina). L’elenco completo e la descrizione di ciascun partenariato sono disponibili qui.

Gli inviti annuali a presentare proposte per i partenariati giornalistici pubblicati nell’ambito del programma Europa creativa hanno suscitato crescente interesse da parte della comunità dei mezzi di informazione: mentre il primo invito, pubblicato nel 2021, ha permesso di selezionare 7 progetti tra 32 proposte, il secondo ha ricevuto il doppio delle proposte, 12 delle quali sono state selezionate. Il quarto invito è attualmente in fase di valutazione.