Parteciperà alla riunione ministeriale informale sulla parità di genere

Il 26 e 27 febbraio Helena Dalli, Commissaria per l’Uguaglianza, parteciperà a Bruxelles alla riunione informale dei ministri per la Parità di genere. Lunedì la Commissaria parteciperà a una cena organizzata da Marie-Colline Leroy, Sottosegretaria di Stato belga per la Parità di genere, le pari opportunità e la diversità. Martedì discuterà con i ministri i principali risultati conseguiti e gli insegnamenti tratti per far progredire la parità di genere. I partecipanti procederanno quindi a uno scambio di opinioni sul futuro della parità di genere fino al 2030, compresa la conclusione dell’attuale strategia dell’UE per la parità di genere 2020-2025. Al termine della riunione, alle ore 16:00 circa, la Commissaria Dalli e la Sottosegretaria di Stato belga per la Parità di genere, le pari opportunità e la diversità, Marie-Colline Leroy, parteciperanno alla conferenza stampa, che sarà trasmessa in diretta su EbS.