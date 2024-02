A partire dal 15 aprile 2024 le icone non appariranno più

A seguito di un dialogo con la Commissione e le autorità nazionali per la tutela dei consumatori, Zalando si è impegnata a rimuovere gli indicatori e le icone di sostenibilità ingannevoli visualizzati accanto ai prodotti offerti sulla piattaforma. Tali indicazioni possono indurre i consumatori in errore circa le caratteristiche ambientali dei prodotti. A partire dal 15 aprile 2024 le icone non appariranno più; Zalando fornirà invece informazioni chiare sui benefici ambientali dei prodotti, come la percentuale di materiali riciclati utilizzati.

Didier Reynders, Commissario per la Giustizia e i consumatori, ha dichiarato: ”Molti consumatori vogliono rendere i propri consumi più ecologici. È importante che dispongano di informazioni affidabili in modo da poter agire di conseguenza e compiere scelte di consumo realmente sostenibili. Dobbiamo inoltre impedire agli operatori commerciali di tentare di trarre vantaggio dalle buone intenzioni dei consumatori. Sono lieto che un leader di mercato come Zalando abbia abbandonato queste pratiche e abbia deciso di fornire ai consumatori informazioni chiare e specifiche.”

Maggiori informazioni sui nuovi impegni di Zalando sono disponibili in un comunicato stampa online.