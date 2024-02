Morte operaio a Pratola Serra

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Grottaminarda esprimono profondo cordoglio e vicinanza ai familiari ed ai colleghi di lavoro dell’operaio 52enne, impiegato di una ditta esterna, che ha perso la vita questa mattina mentre faceva un intervento presso lo stabilimento “Stellantis” di Pratola Serra.

«Siamo profondamente colpiti ed indignati per questa ennesima morte sul lavoro – afferma il Sindaco, Marcantonio Spera – Una continua strage di persone innocenti, “colpevoli” solo di voler guadagnare da vivere per sé e per le proprie famiglie in maniera seria e dignitosa.

Ci uniamo al grido dei Sindacati che dicono “basta morti sul lavoro” e chiedono maggior senso di responsabilità alle imprese, il rispetto delle norme e maggiori regole nel sistema dei subappalti affinché sui luoghi di lavoro non si “giochi” al risparmio quando si tratta di garantire la sicurezza e la salute».