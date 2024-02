Arrestato dai Carabinieri un 30enne

Avellino - Nella serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano hanno arrestato un 30enne residente in Provincia di Avellino, condannato per aver detenuto materiale pedopornografico. I fatti risalgono all’anno 2021, quanto l’interessato venne trovato in possesso di materiale multimediale del quale la Legge vieta ogni forma di detenzione o diffusione.

I militari hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Napoli dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile. L’uomo, che è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Avellino, dovrà scontare una pena di due anni e quattro mesi.