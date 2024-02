Il commissario per il lavoro presenzierà al vertice sulle competenze 2024 dell'OCSE e all’evento "Meet the Champions of Excellence"

Questa settimana il Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, parteciperà a Bruxelles a due eventi attinenti alle competenze: il vertice sulle competenze 2024 “Competenze per il futuro: costruire ponti verso nuove opportunità”, organizzato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), e l’evento “Meet the Champions of Excellence”, organizzato congiuntamente dal Comitato economico e sociale europeo e dalla Commissione europea.

Il vertice sulle competenze 2024 dell’OCSE è un evento di due giorni che riunisce ministri nazionali, responsabili politici, leader industriali, educatori e altri esperti da tutto il mondo per condividere le migliori pratiche e discutere dello sviluppo delle competenze in Europa. Il 21 febbraio alle ore 10:00 il Commissario Schmit pronuncerà un discorso di apertura in cui metterà in evidenza ciò che gli Stati membri possono fare per acquisire maggiore esperienza e rafforzare i propri sistemi di competenze, realizzando la rivoluzione delle competenze necessaria ad affrontare le carenze di manodopera in Europa e rimanere competitivi.

Il 23 febbraio il Commissario Schmit parteciperà alla sessione plenaria dell’evento “Meet the Champions of Excellence”, che mira a ispirare i giovani a prendere in considerazione l’istruzione e la formazione professionali. Fino a 40 campioni dell’UE provenienti da competizioni internazionali sulle competenze in oltre 20 discipline dall’ingegneria meccanica all’assistenza sanitaria e sociale, come WorldSkills, EuroSkills e Abilympics, illustreranno e condivideranno con 400 giovani partecipanti le loro esperienze e i traguardi raggiunti.

Questi eventi, che mirano a migliorare lo sviluppo delle competenze e a promuovere una formazione mirata e l’apprendimento continuo in Europa, fanno parte dell’Anno europeo delle competenze. È possibile assistere in diretta agli interventi di apertura del vertice sulle competenze 2024 dell’OCSE a questo link e alla sessione plenaria del “Meet the Champions of Excellence” qui.