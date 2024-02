Proposte modalità per amplificarne l'efficacia e l’influenza future

Oggi il gruppo di esperti ad alto livello sul futuro della politica di coesione ha pubblicato una relazione che ne valuta il funzionamento e che contiene raccomandazioni su come garantire che la politica continui a promuovere prosperità e convergenza in tutta l’UE.

Queste raccomandazioni si aggiungeranno alle riflessioni in corso e al corpus di pareri di numerose istituzioni e parti interessate sul futuro della politica di coesione.

Il gruppo, istituito dalla Commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, e indipendente dalla Commissione, ha esaminato varie modalità attuabili per garantire che la politica di coesione continui a sostenere la crescita e la ripresa in tutte le regioni d’Europa, realizzando al contempo la transizione verde e digitale e aiutando le regioni ad adattarsi alle sfide demografiche, industriali e geopolitiche in corso.

La relazione è il risultato di un intenso lavoro svolto dal gruppo di esperti durante lo scorso anno, arricchito da contributi accademici e della Commissione e presentazioni di diverse parti interessate.

