Schinas: "Aiutare le imprese su rivoluzione verde e digitale”

Bruxelles - Domani l‘Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) organizza a Bruxelles il vertice EIT 2024. L’Istituto è un organismo indipendente dell’UE che fa parte di Orizzonte Europa, il programma quadro dell’Unione per la ricerca e l’innovazione. Il vertice presenterà la fiorente rete dell’innovazione europea e riunirà responsabili politici, educatori, imprenditori, innovatori, start-up e rappresentanti della comunità dell’Istituto. Il programma di quest’anno si concentrerà sulle tendenze e sulle esigenze nell’ambito dell’educazione all’imprenditorialità, sulla ricerca orientata all’innovazione e sull’accelerazione commerciale. Il vertice metterà in luce inoltre il modo in cui gli innovatori e gli imprenditori traggono vantaggio dall’ecosistema paneuropeo unico dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

Margaritis Schinas, Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, ha dichiarato: “La nostra forza maggiore risiede nei talenti e nelle competenze che apportiamo per formare la nostra Unione. Dobbiamo colmare il divario tra tecnologia e innovazione a livello europeo per ottenere il massimo effetto possibile. L’Istituto europeo di innovazione e tecnologia, in quanto principale rete di innovazione d’Europa, è pronto ad affrontare questa sfida. Mettendo in contatto studenti, imprenditori e innovatori, non solo colma il divario di competenze cui ci troviamo di fronte, ma sostiene anche le imprese che accelerano la resilienza verde e digitale dell’UE.”

Iliana Ivanova, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Il valore dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia risiede nell’avvicinamento tra le imprese, gli istituti di istruzione superiore e gli organismi di ricerca a livello intersettoriale e transfrontaliero. Questo ecosistema di innovazione unico contribuisce ad aumentare la competitività, a ridurre le dipendenze e a creare posti di lavoro e ricchezza. Oltre a presentare il lavoro dell’Istituto e celebrare i premi EIT 2024, il vertice si concentrerà sulle possibili risposte alle principali tendenze e alle esigenze future.”