Nuovo contratto dirigenti medici e sanitari

Avellino - A seguito della firma definitiva del nuovo contratto dei Dirigenti medici e sanitari, l’ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, ha già provveduto all’adeguamento delle buste paga del personale dirigente sanitario per il mese di febbraio.

Il nuovo Ccnl della Dirigenza sanitaria 2019-2021 riconosce, infatti, a dirigenti medici, veterinari e sanitari non medici un incremento nel trattamento economico in godimento, nonché ad una serie di miglioramenti significativi nelle condizioni di lavoro e di tutela dei diritti del personale sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale. La firma del nuovo contratto rappresenta un passo fondamentale verso il riconoscimento e la valorizzazione del personale medico, veterinario e sanitario non medico, che avrà effetti positivi sulle condizioni di lavoro e andrà a modificare le misure concernenti la salute e la sicurezza della personale, le relazioni sindacali e le regole e i limiti della loro attività.

Il contratto garantirà maggiore tutela del personale in termini di trattamento economico e si pone l’obiettivo di migliorare tutta la sanità pubblica nonché le condizioni di lavoro di chi opera quotidianamente al servizio dei cittadini.