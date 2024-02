30enne trasportata al Moscati

Ofantina - La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, subito dopo le ore 08:00 di oggi 18 febbraio è intervenuta sulla SS 7 Bis, Ofantina, nel territorio del comune di Montemarano al Km.327,300, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e finiva nella cunetta. La donna alla guida di 30 anni originaria di Montella, rimaneva incastrata nell’abitacolo e i primi soccorsi sono stati prestati da un Vigile del Fuoco in transito, che ha anche allertato i soccorsi.

La stessa è stata liberata ed affidata ai sanitari del 118 intervenuti, i quali la trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Per il recupero del veicolo si è reso necessario l’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Avellino, e per i rilievi di loro competenza sono intervenuti i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Montella.