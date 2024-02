Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino traggono in arresto 28enne Irpino

Avellino - Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, all’esito di attività info-investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane di anni 28, di Avellino, soggetto noto alle Forze di Polizia.

Il 28enne è stato rintracciato dagli Agenti presso il proprio domicilio alcuni minuti dopo aver ceduto una stecchetta di hashish ad un minore. Nel corso di accurata perquisizione personale, all’interno della biancheria intima indossata, si rinvenivano alcuni pezzi di hashish avvolti in una busta di cellophane nonché una bustina contenente cocaina. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire, oltre a materiale usato per il confezionamento delle singole dosi, ulteriori stupefacenti, confezionati separatamente, consistenti in:

• Grammi 50,05 di marijuana;

• Grammi 38,05 di hashish

• Grammi 1,80 di cocaina,

A seguito di ulteriori accertamenti e a conclusione dell’iter burocratico, dell’avvenuto arresto veniva notiziata l’Autorità Giudiziaria di Avellino che disponeva il 28enne in regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione. La misura cautelare eseguita, avverso la quale sono ammessi mezzi di impugnazione, è stata eseguita in sede di indagini preliminari ed il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva eseguita.