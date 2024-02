Il ragazzo alla guida della minicar è stato trasportato presso l'ospedale Moscati di Avellino

Avellino - I Vigili del Fuoco di Avellino intorno all’una della notte appena trascorsa, sono intervenuti a via Tagliamento in centro città, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura e una minicar.

Nel violento impatto il ragazzo alla guida della minicar di 16 anni originario di Monteforte Irpino rimaneva incastrato, e dopo essere stato estratto dalle lamiere contorte veniva affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali lo trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino. Sull’autovettura un altro ragazzo di 20 anni originario di Avellino anche lui rimasto ferito e trasportato in ospedale per essere sottoposto a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza e sul posto i Carabinieri del nucleo Radiomobile di Avellino effettuavano i rilievi di competenza.