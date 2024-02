A Eurochocolate Avellino, ultima giornata ad altissima affluenza

I primi ringraziamenti a Cabina di Regia per la Sicurezza, Comune e Choco Staff

Avellino - Ancora una giornata ad altissima affluenza e ad elevato tasso di dolcezza per Eurochocolate Avellino, la special edition del Festival Internazionale del Cioccolato che questa sera alle ore 22 giungerà al termine. Mentre proseguono con successo sia le golose attività in programma presso il Choco Lab che l’esilarante intrattenimento a tema, per l’organizzazione è tempo dei primi ringraziamenti.

In attesa dei numeri che verranno comunicati martedì, Eurochocolate ringrazia la Prefettura, la Protezione Civile e tutte le Forze dell’Ordine che si sono adoperate per garantire la sicurezza dell’evento. Particolarmente sentito anche il ringraziamento al Comune di Avellino che ha fortemente voluto questa edizione speciale. Un sincero grazie va anche al personale coinvolto che, con entusiasmo e dedizione, ha contribuito alla riuscita della manifestazione: ben 140 persone del Choco Staff sono di Avellino, mentre 15 vengono da Perugia, città natale di Eurochocolate.

Infaticabile anche lo staff di professionisti di Accademia Creativa che per dieci giorni consecutivi ha coinvolto, intrattenuto ed entusiasmato, con passione e competenza, il pubblico della seguitissima Choco Parata e dell’affollatissimo Choco Circus.