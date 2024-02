Festival canoro incentrato sull’acqua

La sinergia tra Eic e Usr per promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio idrico. La prima iniziativa in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2024, un bando rivolto alle scuole secondarie di II grado ad indirizzo musicale.

Una collaborazione incentrata sull’intento di promuovere la conoscenza del patrimonio idrico e l’educazione ambientale tra gli studenti delle scuole della Regione Campania. L’Ente Idrico Campano (Eic) e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (Usr) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per sensibilizzare i giovani sul tema della salvaguardia della risorsa idrica e coinvolgere attivamente le scuole nella promozione delle attività incentrate sull’acqua.

Il protocollo d’intesa sarà già attivato per programmare un’iniziativa congiunta in vista della Giornata Mondiale dell’Acqua, che si celebra il 22 marzo 2024. L’Ente Idrico Campano e l’Ufficio Scolastico Regionale condividono, infatti, intenti e impegni concreti per educare le nuove generazioni sulla salvaguardia delle risorse idriche. Per l’occasione, sarà realizzato un Festival canoro denominato “Note d’Acqua”, un contest idromusicale al fine di sensibilizzare i giovani studenti delle scuole secondarie di II grado verso un uso consapevole e sostenibile delle risorse idriche e di coinvolgerli in un’attività creativa incentrata sul tema dell’acqua attraverso la pratica canora, per esplorarlo attraverso diverse forme musicali.

Le canzoni in gara per il Festival tratteranno il tema dell’acqua, in senso letterale o metaforico: è universalmente riconosciuto che la pratica musicale favorisce il miglioramento e il potenziamento dello sviluppo generale dei giovani. Il canto, in particolare, coinvolgendo anche la sfera del linguaggio e delle emozioni, rappresenta un canale prezioso per lo sviluppo generale dell’individuo, nonché uno strumento straordinario per veicolare sani principi e valori fondamentali per la crescita dei territori.

L’Ufficio Scolastico Regionale contribuirà a diffondere su tutto il territorio della Campania l’avviso pubblico per consentire agli studenti di partecipare al progetto e presentare i lavori, che saranno oggetto di valutazione per la selezione dei vincitori e dei meritevoli di menzione speciale. Le esibizioni si terranno nel corso di un convegno con istituzioni, professionisti e tecnici del settore idrico, che avrà luogo il 22 marzo 2024, in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua.