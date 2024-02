Nell’ambito del programma SIAE “Per Chi Crea”

Napoli. Verrà presentato il prossimo 22 febbraio alle ore 9.30, presso l’Aula Agorà dell’Istituto di Istruzione Superiore “Sannino De Cillis”, sita in via C. De Meis 243 a Napoli, il progetto dal titolo “Cinema in Erba” sostenuto dal MiC e dalla SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. L’evento è realizzato da SIEDAS – Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo – in sinergia con l’Istituto di Istruzione Superiore “Sannino De Cillis” di Napoli, diretto dalla Dirigente Scolastica Angela Mormone, el’Associazione Agorà Partenopea APS.

L’incontro vedrà gli interventi di Sandro Fucito, Presidente della VI Municipalità di Napoli, e dell’Ass.re alle Politiche Sociali Mariarca Viscovo, attenti agli sviluppi sociali e culturali dell’iniziativa nel territorio di Barra – San Giovanni e Ponticelli, del Prof. Avv. Fabio Dell’Aversana, Presidente SIEDAS, e dell’Avv. Gilda Munno, Socia Esperta SIEDAS. Interverranno, inoltre, l’Avv. Manuel Fabozzo, Presidente dell’Ass. Agorà Partenopea APS, da tempo impegnato nel sociale, e la Prof. Rosaura Orlando, Coordinatrice del progetto per l’Istituto di Istruzione Superiore “Sannino De Cillis”.

L’impianto progettuale di “Cinema in Erba” segue principalmente due percorsi – cardine: il primo sarà un cineforum all’aria aperta, con la proiezione, presso il parco agrario De Cillis in via Argine 1085, di otto film o docu-film volti a sensibilizzare su tematiche di particolare rilevanza sociale e morale dell’Agenda 2030. Ogni proiezione sarà seguita da dibattiti con maestranze della società civile ed esperti del settore, in modo da favorire un approfondimento e stimolare il senso critico della platea studentesca. Il secondo percorso vedrà l’attivazione di un laboratorio di regia che mira a trasmettere ai discenti i rudimenti tecnici per la realizzazione di un cortometraggio (tecniche di regia, utilizzo guidato delle apparecchiature ecc.). Al termine, i giovani coinvolti realizzeranno un cortometraggio avente come oggetto una tematica dal forte impatto sociale, che contribuirà ad esaltare la loro autostima e ad implementare le capacità personali.