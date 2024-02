Il progetto è protagonista di una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso

TO TO MAG è l’innovativo magazine indipendente che racconta le città estere attraverso la voce e gli occhi degli italiani che le vivono, partendo proprio da Berlino, una città ricca di magia e contraddizioni, che non può fare a meno di scuotere chi la vive, che sia per pochi giorni, qualche mese o anni interi, scelta da tanti artisti e creativi come Giulia Hartz, protagonista della rivista cartacea.

Tra le tante collaborazioni in atto con questi artisti, è in lavorazione la copertina del numero 0, che sarà illustrata da Nicola Napoli, importante illustratore italiano a Berlino, fautore di diverse locandine del club berlinese (il Berghain) noto in tutto il mondo.

Il magazine – ideato da Cristina, Elena, Eleonora e Lucia, un quartetto di donne under 30 fortemente motivate – sarà pronto per la primavera 2024 e, nonostante alcune spese già sostenute, ne mancano tante altre, tra cui la più importante ed onerosa che riguarderà certamente la stampa del magazine: per questo è stata lanciata una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - con un obiettivo economico di 8mila euro.