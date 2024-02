Il programma del Choco Lab fino alla nuova data di Domenica 18 Febbraio

Avellino - Calorosa e affollatissima l’accoglienza che i circa 1.000 chocolover hanno riservato ieri mattina, presso il Teatro Carlo Gesualdo, al Maestro Iginio Massari, attesissimo special guest di Eurochocolate, in corso ad Avellino fino a Domenica 18 Febbraio. Per celebrare l’amore nella dolce ricorrenza di San Valentino – che ad Avellino coincide con la festa del Patrono San Modestino – Massari si è cimentato nella creazione de Il mio cuore: un romantico cioccolatino ispirato al simbolo dell’amore per eccellenza.

“Eurochocolate Avellino – ha affermato Iginio Massari – rappresenta un evento capace di generare valore sociale attraverso la promozione culturale, il sostegno all’economia locale, l’educazione al gusto e la sensibilizzazione verso tematiche di sostenibilità legate alla produzione del cacao, creando un’esperienza comunitaria inclusiva e partecipativa”. Inoltre, grazie al protrarsi dell’evento che – a grande richiesta – si svolgerà fino a domenica prossima, proseguiranno all’insegna della dolcezza gli appuntamenti quotidiani presso il Choco Lab, con le ricette più golose e interessanti curiosità svelate da Maestri Cioccolatieri, Pasticceri e Professionisti del cioccolato. Ancora tanti i laboratori didattici, le degustazioni guidate e i live show. In particolare: tutti i giorni alle ore 12.15 l’appuntamento è con Un sogno da gustare, a cura di Picalia per imperdibili degustazioni di buonissimo cioccolato. Piacere quotidiano, alle ore 17.15, anche grazie a Il Cioccolato Crudo “Made in Irpinia” A cura di Matiè Cioccolato. E ancora, da oggi a Domenica 18 Febbraio alle ore 18.30, Inside Mercavino, incontri esperienziali alla scoperta del patrimonio vitivinicolo del territorio con relativa degustazione.

Giovedì 15 e Domenica 18 alle ore 16 tornano Le Nocciole secondo Filomena Quaresima che propone cooking show e degustazioni di ricette a base di nocciola, mentre oggi e Sabato 17 alle ore 14.45 si rinnova l’appuntamento con la Choco Delizia, show cooking a cura di Pasticceria Ciotola. Venerdì 16 alle ore 16 spazio a Le Torte di Michy realizzate live da Michela Festa seguite, Sabato 17 alle ore 16, da La merenda al Cioccolato firmata Dolciarte per proseguire, Sabato 17 e Domenica 18 alle ore 13.30, con Il Cacao secondo The Rag. Un ringraziamento speciale a RDS che, dal primo giorno di evento ad oggi, è stata la radio ufficiale di Eurochocolate Avellino. Eurochocolate #lovellino vi aspetta fino a Domenica 18 Febbraio