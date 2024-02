S’incomincia con un evento di alto profilo: Gran Fondo Sorrento due Costiere con partenza e arrivo a Sorrento

Atripalda – Riparte la stagione agonistica su due ruote 2024. Si avvicina il debutto su strada per gli alfieri del team atripaldese Eco Evolution Bike che, sotto la direzione del Ds Marco Alejandro Rodia, sono al lavoro in questi giorni per finalizzare nel migliore dei modi la preparazione in vista del debutto e le prime sfide stagionali. S’incomincia con un evento di alto profilo: Gran Fondo Sorrento due Costiere con partenza e arrivo a Sorrento. Lo scorso anno nel mese di marzo la prova generale con l’evento “Sorrento con i Campioni” e in quella occasione partecipò anche il team atripaldese Eco Evolution Bike/Mielepiu. In quell’occasione gli atleti del team Eco Evolution Bike e tantissimi cicloamatori si sono potuti gustare una passeggiata cicloturistica ed hanno “visionato” il tracciato su cui si svolgerà la prima edizione della Gran Fondo Sorrento e lo fecero pedalando insieme a grandi campioni del ciclismo come il CT della nazionale ciclismo Daniele Bennati, e quello della nazionale a crono, Marco Velo. E poi ancora gli ex campioni del mondo Gianni Bugno e Igor Astarloa.

Quest’anno il team atripaldese parteciperà con l’organico quasi al completo e per questo evento saranno tutti sponsorizzati da Valsir indossando la splendida divisa disegnata dall’ex campione europeo e vincitore della Parigi Rubeaux nel 2021 Sonny Colbrelli. Questi gli iscritti: Maurizio Cipolletta, Alfonso Alvino, Adolfo Rodia, Angelo Ruocco, Manna Pasquale, Venezia Mario, Marco Rodia, Alfredo Preziosi, Gennaro Giliberti, Giuseppe Calabrese, Pellegrino Tozzi, Carlo Taccone, Giuseppe Albanese, Marco Miele, Anna Capriolo, Ricci Francesco e la campionessa nazionale CSI Woman Master1 Annalisa Albanese. La kermesse è organizza dalla Asd Cycling Brixia Team in collaborazione Fondazione Sorrento e svolgerà con partenza e arrivo da Sorrento. Due i percorsi: uno di 109,9 km e il secondo più corto di 87,7 km. . Si parte dalla Penisola Sorrentina (Sorrento) e si pedalera’ verso, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense, Castellamare di Stabia, Gragnano, Traforo di Agerola (GPM), Agerola, Furore, ingresso Costiera, Praiano, Positano, San Pietro, Picco Sant’Angelo (GPM), bivio di Sant’Agata sui Due Golfi, bivio per Massa Lubrense, Sant’Agata sui Due Golfi (GPM) arrivo Sorrento.

Il percorso corto: 87,7 km, si parte sempre da Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense, Castellamare di Stabia, Gragnano, Traforo di Agerola (GPM), Agerola, Furore, ingresso Costiera, Praiano, Positano, San Pietro, Picco Sant’Angelo (GPM), bivio di Sant’Agata sui Due Golfi, bivio per Massa Lubrense e poi fino al traguardo a Sorrento. A fine gara, per tutti i partecipanti ristoro per gustare tutto il meglio della gastronomia della costiera. Dunque, la squadra Eco Evolution Bike è pronta per affrontare compatta le prime gare della nuova annata agonistica la coesione del gruppo sarà ancora una volta il nostro valore aggiuntodella compagine atripaldese.