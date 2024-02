Due coniugi litigano per la rottura di uno scaldaletto

Grande commedia sabato 17, alle 20.30 (replica domenica alle 18.30), al teatro d’Europa, dove, con la regia di Gigi Savoia, sarà di scena “O’ Scarfalietto”, di Eduardo Scarpetta. Protagonisti Angela Caterina, Luigi Frasca, Marcello Bonanni e Claudio Savaglia.Completano il cast Dino Raffa, Yuri Iannone, Roberta Castronuovo, Ettore Luce, Assuntina Galluccio, Carmela D’Auria, Francesco Todisco, Angelina Martino, Vincenzo Gregorio e Giandomenico Coppola. La scenografia è di Peppe Cataldo, i costumi di Miriam Campy, i tecnici audio e luci sono Davide Gisi e Riccardo Nicastro,il fotografo di scena è Luca Capolupo, trucco e parrucco sono di Lina Coiffeur. “Un classico della commedia, per ridere, divertirsi, riflettere sui conflitti di coppia- commenta Frasca- La rappresentazione è molto popolare, un cavallo di battaglia per tanti attori, come Geppy Gleieses, Grazie alla regia di Gigi Savoia assicuriamo al pubblico uno spettacolo di grande qualità”-. Due coniugi litigano per la rottura di uno scaldaletto, che manda in aria l’idillio d’amore. Un motivo banale, quasi un pretesto, per far venire fuori vecchi e nuovi livori. “E’ uno spettacolo molto allegro, coinvolgente- conclude Frasca- che, con l’ironia, fa riflettere sui motivi futili che possono provocare contrasti anche seri nella coppia”-