Secondo una prima ricostruzione il 35enne, magazziniere presso la medesima struttura, durante il recupero di materiale da uno scaffale alto circa 3 metri, per cause in corso di accertamento ha perso l’equilibrio ed è caduto al suolo.

Sul posto è intervenuto personale medico del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Baiano.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria la salma è stata trasferita all’ospedale “Moscati” di Avellino.