Il primo è un giocatore versatile, il secondo veloce e dinamico

L’ASD Felice Scandone Avellino comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della

stagione con gli atleti Danilo Mazzarese e Matteo Tonello che si aggregheranno al gruppo squadra

a partire da oggi e saranno a disposizione del coach biancoverde Sanfilippo già a partire dalla

prossima gara dei lupi in quel di Mola, domenica prossima alle ore 18.

Mazzarese, classe ’99 è alto 196 cm per 97 Kg, proviene dall’Amatori Pescara, squadra militante nel

campionato di serie B Interregionale, è un giocatore versatile sia nel ruolo di 4 che di 3 nonché un

uomo che si mette a disposizione della squadra come lo dimostrano i suoi trascorsi in quel di

Potenza, Francavilla, Bisceglie e Scandone Avellino in serie B nella stagione 2020/2021. Indosserà

la maglia n°11

Matteo Tonello, proveniente dalla Tigers Cesena, squadra che si è ritirata dal campionato di serie B

Interregionale, è alto 193 cm per 80Kg. E’ un esterno veloce e dinamico che fa dal tiro dall’arco una

delle sue migliori qualità. Prodotto dalle giovanili di Treviso, Tonello vanta trascorsi con le maglie di

San Vendemiano, Pordenone e Cremona. Vestirà la canotta n°27.