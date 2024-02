Il piccolo, pur restando sotto osservazione, non correva pericolo di vita

La sera dello scorso 4 febbraio un equipaggio della Polizia Stradale di Avellino in servizio sul Raccordo RA02 Sa/Av, veniva allertato dalla disperata richiesta di aiuto proveniente da una giovane coppia che riferiva di trasportare il figlio neonato di sei mesi apparentemente senza vita.

La pattuglia, compresa immediatamente la gravità della situazione, provvedeva a staffettare l’auto con a bordo la giovane famiglia fino all’ospedale “Moscati” di Avellino, facendo strada nel traffico cittadino e allertando contemporaneamente il pronto soccorso, per accelerare le operazioni di soccorso al neonato.

Grazie al tempestivo intervento degli operatori, la famiglia giungeva in brevissimo tempo sul posto e i poliziotti lasciavano l’ospedale solo dopo aver avuto notizia dal personale medico che il piccolo, pur restando sotto osservazione, non correva pericolo di vita.