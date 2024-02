Il programma di San Valentino

Dopo la visita del popolare giornalista e autore televisivo Gigi Marzullo, che ieri si è trattenuto tra gli stand in compagnia del Presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci e il dolce annuncio del prolungamento dell’evento che, a grande richiesta, si protrarrà fino a Domenica 18 Febbraio, proseguono con un entusiasmo alle stelle le attività del goloso Festival nel capoluogo irpino.

Tutto è pronto, quindi, per celebrare l’attesa ricorrenza di San Valentino – che ad Avellino coincide con la festa del Patrono San Modestino – all’insegna del dolcissimo connubio tra amore e cioccolato.

Fulcro del ricco programma pensato per la giornata di domani, il live show del Maestro Pasticcere per eccellenza, Iginio Massari, per il quale era richiesta la prenotazione online e che, a poche ore dall’annuncio, ha registrato il tutto esaurito, portando gli organizzatori a spostare la sede dell’evento dal Choco Lab al Teatro Carlo Gesualdo. L’appuntamento si terrà alle ore 12 e sarà comunque possibile presentarsi direttamente in loco e subentrare in caso di eventuali disdette da parte dei prenotati. Una vera e propria collezione di titoli, frutto di talento, passione, dedizione e una ferrea disciplina professionale, che nel tempo gli hanno permesso di affermarsi come miglior Maestro Pasticcere italiano nel mondo, Iginio Massari si cimenterà in una delle sue raffinate creazioni, rigorosamente a tema cioccolato, per terminare con un dolce assaggio offerto ai partecipanti.

Il programma del Choco Lab proseguirà con un nuovo show cooking firmato Il Cacao secondo The Rag, alle ore 14 e a seguire, alle ore 16, l’appuntamento con la Chocodelizia by Pasticceria Ciotola.

Gettonatissime e puntuali, ai consueti orari, torneranno le degustazioni di cioccolato crudo, biologico e funzionale di Matié Cioccolato, firmate L’eccellenza del cioccolato crudo “made in Irpinia”, in programma alle ore 13, mentre alle ore 11 si rinnoverà l’appuntamento, sempre firmato Matié, con l’ABC del Cioccolato: le golose e divertenti choco-lezioni pensate per le scuole, grazie alle quali i bambini possono familiarizzare con la storia e le fasi di coltivazione del cacao e scoprire i segreti del buon cioccolato: bianco, al latte e fondente.

Torneranno domani anche i partecipatissimi appuntamenti con Vino & Cioccolato e Grappa & Cioccolato, rispettivamente alle ore 17 e alle ore 18. Si andrà quindi dalle degustazioni curate da AIS Campania, alla scoperta del patrimonio vitivinicolo del territorio in abbinamento alle variegate tavolette Vanini, per poi passare al goloso connubio tra il cioccolato e le note decise dei distillati selezionati da ANAG-Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti. Quale migliore occasione per brindare all’amore?

Per celebrare il San Valentino, Eurochocolate ha lanciato anche l’iniziativa social che vede protagonista, in Piazza Trieste e Trento, l’opera “Il Bacio” dell’artista napoletana Dorotea Virtuoso: tutti coloro che condivideranno un gesto d’amore di fronte al dipinto, taggando il profilo social ufficiale di Eurochocolate insieme a quello dell’artista @doryarte_ e mostrando la foto presso l’area dedicata all’Italia del Cioccolato nell’Ex Teatro Eliseo, verranno omaggiati con due cuori di cioccolato, simbolo dell’evento #lovellino.

Inoltre, per fare felice la persona amata, sono tantissime e originali le idee regalo proposte presso il dolcissimo Chocolate Show, il grande emporio del cioccolato con la sua vasta offerta commerciale, tra marchi nazionali e internazionali, per un totale di ben 110 produttori presenti e oltre 1.000 referenze.

Ad allietare la visita dei golosi penserà la Choco Parade firmata Accademia Creativa, uno spettacolo itinerante con protagonisti trampolieri, danzatori aerei e uno stravagante scopritore di dolcezze. In romantico stile Art Nouveau, l’irresistibile Parata è sempre pronta a coinvolgere il pubblico grazie a ben tre sessioni giornaliere – mattutina, pomeridiana e serale – accompagnandolo con aneddoti a tema.

Proseguiranno, domani, anche gli spettacoli presso l’esclusivo Choco Circus dove l’affascinante storia del cacao è raccontata attraverso un esilarante spettacolo in cui il mondo del cioccolato si fonde con quello del circo. Curiosi personaggi come la Donna Cannolo, i Chocolieri e la Domatrice di Pasticceri animano il palcoscenico con curiose e divertenti performance artistiche. Gli spettacoli, a ingresso libero e gratuito, si tengono con inizio alle ore 11, 12, 15, 17, 19 e 21.30.

Con Around Avellino, a coprirsi di cioccolato è l’intero capoluogo irpino che, grazie alla collaborazione attivata con ristoratori, centri benessere, esercenti e associazioni locali, propone ai chocolovers dei veri e propri pacchetti a tema. Dai Choco Aperitivi alle Choco Colazioni, passando per originali trattamenti di bellezza a tema presso le Chocofarm, vetrine in dolce festa e Menù Tutto Cacao, le imperdibili proposte sono consultabili on line su www.eurochocolate.com/avellino2024/around-avellino.

Vi aspettiamo a #lovellino per festeggiare la giornata dedicata all’amore!