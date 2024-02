L’inaugurazione si terrà domani giovedì 15 febbraio alle ore 9.30

H&M, il marchio svedese celebre in tutto il mondo e sinonimo di “moda e qualità al miglior prezzo in maniera sostenibile”, è felice di annunciare l’apertura di un nuovo punto vendita nel centro di Avellino, in Corso Vittorio Emanuele, 135. L’inaugurazione ufficiale si terrà domani, giovedì 15 febbraio alle ore 9.30, con una cerimonia speciale in stile H&M.

Il nuovo negozio si sviluppa su una superficie di più di 1.300 metri quadrati, distribuiti su due piani e offre alla clientela la possibilità di scegliere tra le collezioni uomo, donna e bambino. La clientela femminile avrà a disposizione un intero piano dove scegliere tra le ultime tendenze moda, capi eleganti e casual. Completano le collezioni i reparti intimo e accessori. Per l’uomo un’ampia selezione sia di capi classici che per il tempo libero, oltre all’intero universo denim e una vasta gamma di accessori. La collezione bambino, da 0 a 14 anni, propone un ampio assortimento con un’attenzione particolare per i dettagli e i materiali.

Il design interno è stato progettato per guidare i clienti in un’esperienza di shopping sempre più agile ed immersiva, facilitata da casse automatiche e punto di ritiro per il Click&Collect, che permette di ritirare in negozio gli ordini effettuati online.

“Siamo entusiasti di inaugurare il nostro primo punto vendita nel cuore della città e di rafforzare così la nostra presenza in Campania. H&M ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano nel 2003 e raggiunge oggi quota 150 negozi nel nostro Paese. È un importante traguardo raggiunto grazie all’impegno di tanti colleghi che ogni giorno lavorano con passione per garantire ai nostri clienti la migliore esperienza di shopping”, afferma Katarzyna Niemirowicz, Country Manager H&M Italia.

H&M offre ai propri clienti una moda alla portata di tutti. Dal 1947, anno della fondazione del marchio, H&M ha contribuito a trasformare l’industria della moda estendendo a tutti la possibilità di acquistare prodotti fashion a prezzi accessibili. Crediamo che la moda non debba essere un lusso per pochi, in parallelo ci impegniamo ad offrire prodotti realizzati in maniera più sostenibile e condividere il nostro impegno con i nostri clienti, per saperne di più visita il sito: https://hmgroup.com/sustainability.html

Informazioni sul punto vendita

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele, 135 Avellino

Superficie di vendita: 1.391 mq

Orari di apertura: da lunedì al venerdì 9.30 – 20.30; sabato e domenica 10.00 – 20.30

Per informazioni contattare:

Alviana Guizzetti – Ufficio Stampa H&M Italia

alviana.guizzetti@hm.com