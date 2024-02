Domenica 18 febbraio dalle 19:00

Cava de Tirreni - Domenica 18 febbraio dalle 19 torna la Stagione Teatrale 2023/2024 organizzata dall’Associazione Arcoscenicodi Cava de’ Tirreni, con la compagnia I Pappici di Salerno, diretti da Rosita Sabetta.

In scena “A’ figliata”, commedia di Raffaele Viviani brillante e profonda, che affronta il tema della paternità con umorismo e sensibilità. Il protagonista, infatti, sta per diventare padre, ma serpeggia la voce che il nascituro sia figlio di un precedente fidanzato della partoriente, il quale si presenta in casa accolto con tutti gli onori dall’ignaro Don Gennaro. Quando le voci di quartiere giungono in casa, quest’ultimo dovrà accettare quella realtà di cui forse era conscio ma non aveva voluto vedere.

La Stagione Teatrale continuerà il 2 e 3 marzo con Un figlio a sorpresa di Arcoscenico, e domenica 17 marzo con Il berretto a sonagli di Samarcanda Teatro.