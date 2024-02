Venerdì 16 febbraio 2024 a partire dalle 18:00 presso la libreria Centopagine

Venerdì 16 febbraio 2024 a partire dalle 18 a Cava de’ Tirreni si terrà il secondo appuntamento della mini-rassegna Aperitivo scientifico dal titolo “La matematica intorno a noi”, un’iniziativa di divulgazione promossa da Scientia, in collaborazione con Centopagine Libreria Indipendente. L’incontro sarà anche un modo per celebrare la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, e vedrà come relatrice la professoressa Loredana Caso del Dipartimento di Matematica UniSa. Durante l’iniziativa si ragionerà attorno al linguaggio della matematica, un linguaggio capace di descrivere l’intero universo e pervadere tutto ciò che ci circonda.

La partecipazione è gratuita; necessaria la prenotazione tramite modulo compilabile dai canali social di Scientia o recandosi in Corso Umberto I 293 presso la Libreria Centopagine.