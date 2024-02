Lucera annientata al Del Mauro

Avellino – Dopo le due sconfitte consecutive contro Molfetta e Monopoli, la Scandone Avellino rialza la testa e batte a domicilio la Sveva Pall. Lucera con il punteggio di 80-65 nella decima giornata del girone di ritorno del campionato di serie B Interregionale. Due punti preziosi per la squadra del patron Trasente che consolida la quinta posizione in classifica quando manca solo un turno alla fine della regular season e sale così a 24 punti. Match deciso nel secondo quarto quando i lupi, non partiti nel migliore dei modi, riescono a trovare le redini della gara che ha visto come protagonista assoluto Cianci autore di 27 punti, 12 rimbalzi e 30 di valutazione. Pronti via e lupi ancora senza Sanchez ma che recuperano D’Offizi; l’atleta romano parte subito nel quintetto iniziale di Sanfilippo.

Primo quarto caratterizzato da un bel po’ di errori su entrambi i lati del campo, gli atleti sentono l’importanza della gara e hanno grosse difficoltà a trovare la via del canestro anche in virtù delle buone difese messe in campo dai rispettivi coach. L’asse CoralicDusels inizia a carburare e Lucera firma il primo allungo sul finire del quarto 12-17. Tra i biancoverdi buono l’impatto di Cianci che fa sentire la sua presenza sotto canestro ma nel complesso la Scandone ha difficoltà a trovare le giuste trame offensive che possono impensierire la squadra ospite. Nel secondo quarto gli ospiti riescono a servire al meglio Dusels sotto canestro che inizia ad essere un problema serio per Trapani e compagni; è proprio il capitano di Avellino che con una tripla prova a dare energie nuove ai suoi.

Bianco sale in cattedra e con 4 punti di fila riporta i lupi sulla nuova parità. 25-25 al 15’. Le tre triple consecutive di Soliani spaccano la partita; Avellino torna a comandare la gara e sembra aver ritrovato quella verve mancata ad inizio della partita, Lucera all’intervallo è costretta a rincorrere: 41-34. Al ritorno in campo è Avellino a dettare i ritmi del gioco con Soliani e il solito Bianco: massimo vantaggio al 25’: 45-35. Lucera prova a rispondere con delle buone incursioni di Idiaru e Gramazio. La tripla di Trapani e il semigancio di Cianci ricacciano indietro i lucani e il terzo periodo si conclude con la Scandone avanti 59-52. Match in equilibrio e tutt’altro che chiuso.

Ultimo periodo che inizia con le due bombe consecutive di Pichi. Cianci sotto canestro diventa un fattore determinante per rimbalzi, gioco sporco e palle recuperate. Sono i due pivot biancoverdi a fare la differenza in questa parte di gioco. I lupi scappano sul +12 quando mancano 5 minuti alla fine della gara, il coach dei biancoazzurri è costretto ad un obbligato time out per cercare di sistemare le cose. I lupi incrementano il loro vantaggio e la partita si avvia ai titoli di coda con Avellino che riesce a gestire al meglio i minuti finali e a portarsi a casa una vittoria importantissima ai fini della classifica. Sulla sirena è 80-65 per la Scandone Avellino. Così coach Sanfilippo alla fine della gara: “ Abbiamo giocato una buona partita e siamo stati costretti ad alzare il ritmo e la nostra difesa per portarla a casa. Nonostante qualche sbavatura siamo stati efficaci a giocare contro la loro zona difensiva, ma c’è da migliorare tanto. Ottima gara dei nostri lunghi in particolar modo di Cianci bravo a duellare contro i loro due lunghi molto più fisici dei nostri; Pichi sta alzando le percentuali al tiro e questo è un ottimo dato per noi che sfrutteremo anche nelle prossime gare. Sanchez farà qualche minuto nella prossima gara Nell’ultimo match della regular season la Scandone Avellino sarà ospite del fanalino di coda Mola New Basket, domenica prossima 18 Febbraio alle ore 18.

PARZIALI: 12-17; 29-17; 18-18; 21-13

TABELLINI: D’Offizi, Scolpini , Bianco 15 , Mazzagatti 2 , Cianci 27 , Soliani 18 , Pichi6 , Trapani 12 , Imbimbo NE: Sanchez