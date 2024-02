33enne ferito ricoverato all'Ospedale del Mare

Avellino - I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo l’una della notte appena trascorsa, sono intervenuti in centro città, a via Colombo, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture e danneggiate altre due che erano parcheggiate nei pressi. Nel violento impatto un uomo di 33 anni rimaneva incastrato nell’abitacolo e dopo essere stato estratto veniva affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali lo trasportavano per le prime cure presso l’ospedale Moscati di Avellino. Nella seconda autovettura un ragazzo di 28 anni anche lui rimasto ferito e trasportato in ospedale.

I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza e sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Avellino e una pattuglia della stazione di Ospedaletto D’Alpinolo, che hanno effettuato i rilievi di loro competenza. A seguire, intorno alle ore 05:00 la stessa squadra si è portata presso il Campo CONI di Avellino, per dare assistenza in atterraggio e decollo all’eliambulanza del 118, la quale provvedeva al trasporto dell’uomo di 33 anni rimasto coinvolto nell’incidente di via Colombo, presso l’ospedale Del Mare di Napoli per ulteriori cure, in questo caso era presente una pattuglia della Polizia di Stato di Avellino.