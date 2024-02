Riuniti Šefčovič, Gentiloni , Ferreira negli Stati Uniti per rafforzare le relazioni transatlantiche con l'amministrazione e la società civile statunitensi

Il Vicepresidente esecutivo Maroš Šefčovič, il Commissario Paolo Gentiloni e la Commissaria Elisa Ferreira saranno a Cambridge, Massachusset, il 9-10 febbraio 2024 per partecipare alla conferenza europea di Harvard “The European Dream 2024: A continent at the crossroads“, che riunirà studenti, leader politici e industriali e altre parti interessate per esplorare le opportunità e le sfide per i nostri due continenti in vista delle elezioni di quest’anno. Dall’11 al 13 febbraio il Vicepresidente esecutivo Šefčovič sarà a Washington, DC, per discutere con l’amministrazione statunitense e le parti interessate del settore di cooperazione transatlantica in materia di azione per il clima e questioni energetiche.

Venerdì, dalle ore 12:00 alle 12:45, il Commissario Paolo Gentiloni ha aperto la conferenza di Harvard con un intervento dal titolo “A Pivotal Year: What’s at Stake in 2024 for Europe, America, and the World”. Sabato mattina, dalle 9:00 alle 9:45, la Commissaria Ferreira aprirà la seconda giornata con un discorso intitolato “Cohesion: A Pre-Condition for Unity”. Il Vicepresidente esecutivo Šefčovič e la Commissaria Ferreira visiteranno quindi il Plasma Science and Fusion Center del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dalle ore 16:45 alle 17:30 il Vicepresidente esecutivo Šefčovič pronuncerà l’intervento di chiusura della conferenza, che sarà incentrato sul Green Deal europeo.

Domenica, a Washington, DC, il Vicepresidente esecutivo Šefčovič parteciperà a un pranzo di lavoro con una serie di leader industriali e accademici. Lunedì terrà una serie di incontri bilaterali con funzionari statunitensi per discutere dell’azione per il clima e di questioni energetiche. Tra questi: John Podesta, Consigliere principale del Presidente per la politica internazionale in materia di clima; Amos Hochstein, Vice assistente del Presidente e Consigliere principale per l’energia e gli investimenti; Sue Biniaz, Vice inviata speciale per il clima; Brad Crabtree, Segretario aggiunto dell’Ufficio per l’energia e la gestione del carbonio del Dipartimento per l’energia; Jose W. Fernandez, Sottosegretario di Stato per la crescita economica, l’energia e l’ambiente. Il Vicepresidente esecutivo incontrerà inoltre Axel van Trotsenburg, Direttore operativo di alto livello della Banca mondiale.

Martedì il Vicepresidente esecutivo Šefčovič parteciperà a una tavola rotonda con le parti interessate dell’industria statunitense del gas naturale liquido. La riunione si inserisce nel contesto della piattaforma dell’UE per l’energia e del meccanismo europeo AggregateEU per l’acquisto in comune di forniture energetiche alternative a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina. La riunione precede l’avvio della prossima gara d’appalto il 15 febbraio. Nel pomeriggio il Vicepresidente presiederà il Fireside Chat al Consiglio atlantico sulla collaborazione USA-UE per un mercato verde transatlantico.

Tutte le attività sono disponibili nel calendario per la stampa della Commissione.