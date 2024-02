Le domande devono essere presentate entro il 28 febbraio 2024

È in corso il rinnovo degli accreditamenti annuali. Tutti i rappresentanti dei media che hanno sede in Belgio e si occupano di affari europei possono richiedere un accreditamento interistituzionale annuale, valido per il Parlamento europeo, la Commissione europea e il Consiglio. Le domande devono essere presentate entro il 28 febbraio 2024. Maggiori informazioni sono disponibili qui; per ulteriori informazioni si prega di contattare il team per l’accreditamento stampa.