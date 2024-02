Per San Valentino il Bakery chef Fabio Tuccillo propone una versione super-romantica della Hidden Message Cake

Una torta già virale sui social, e altre deliziose specialità.

Tanto amore, passione e promesse sussurrate, da scambiarsi occhi negli occhi: il giorno degli innamorati non può non essere celebrato e quale modo migliore per farlo se non con un dolce pensiero, che sia anche unico ed originale?

Ci ha pensato il Bakery chef Fabio Tuccillo, che ha ideato, per il 14 febbraio, San Valentino, una speciale Hidden Message Cake, una torta molto particolare, che oltre ad essere bella nell’aspetto e buonissima nel gusto, contiene anche un messaggio “segreto”, pensato per colpire dritto al cuore il nostro grande amore. Ingredienti semplici, ma di alta qualità e super golosi, che incontrano i gusti di un vasto pubblico: una soffice base di Pan di Spagna, farcita con crema chantilly e crema al cioccolato e nocciole. La particolarità è nel “pull-up”, una linguetta che, nella parte superiore, lascia scoprire la frase “Io e te, tutto tutto”, perché in due si è in grado di affrontare davvero ogni cosa, nel bene e nel male.

Questa specialissima torta, richiestissima e che già spopola sui social, potrà essere ordinata e acquistata presso la Tuccillo Bakery, insieme alle altre delizie pensate dal Bakery chef Tuccillo per l’occasione.

Per gli amanti del cioccolato, infatti, c’è anche il Cuore, realizzato in finissimo cioccolato al latte. Uno scrigno che contiene a sua volta deliziosi cioccolatini artigianali, in tanti gusti, come ganache al pistacchio, al gianduia, alla nocciola e al rum.

Ideale per un dolce e romantico risveglio è, poi, la Box Colazione, San Valentino special edition. Al suo interno tante fragranti creazioni, must del Bakery chef: mini-croissant, Sfogliatella frolla, tipica napoletana, soffici pancake, due golose creme spalmabili, un cremino, un cuore di cioccolato al latte ripieno e le chiacchiere di Carnevale. A completare la box, gli immancabili mini-muffin gusto red velvet, ricoperti di cuoricini di zucchero in superficie.

Regalare (e regalarsi) dolcezza il giorno degli innamorati non è mai scontato, soprattutto se in grado di scaldare il cuore e far vibrare il palato, come le creazioni artigianali di qualità di Fabio Tuccillo.

www.tuccillobakery.it

Il Bakery chef Fabio Tuccillo è titolare della Tuccillo Bakery, che gestisce insieme a suo fratello Gianfranco, socio dell’attività e ideatore del progetto insieme al padre Antonio. Nata nel 2014, la Panetteria Tuccillo si è evoluta nel corso degli anni, associando alla produzione di pane e panini, anche la pasticceria e gli altri prodotti da forno, che oggi la rendono riconoscibile come Bakery per un vasto pubblico, sia di clienti privati che Ho.re.ca