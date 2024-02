Un'opportunità per l'Irpinia

Si è svolta oggi la conferenza promossa dal Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani – Sezione di Napoli, presso Villa Amendola.

Il tema del convegno è stato: L’alta velocità e le connessioni con le aree interne: una opportunità per l’Irpinia.

Hanno preso parte all’incontro il preside CIFI Napoli, Modestino Ferraro, il presidente dell’ordine degli ingegneri di Avellino, Gianni Acerra, il sindaco di Avellino Gianluca Festa e il presidente della provincia Rizieri Rino Buonopane.

Tra i presenti al convegno anche il presidente degli Architetti Irpini Erminio Petecca che ha affermato:

«Si tratta di una importante giornata di studi per far conoscere lo stato dell’arte e i ritardi sull’adeguamento, nonostante le potenzialità, delle infrastrutture su ferro in Irpinia e nel capoluogo».

Nel corso del convegno hanno relazionato Giuseppe Cirillo, RFI direzione investimenti, sul tema “La nuova linea AV/AC Napoli-Bari”, Carlo Rollo, responsabile servizi tecnici Webuld sul tema “Tratta Apice-Hirpinia aspetti tecnici dell’opera”.

Proseguendo con gli ospiti della giornata: Marco Ricci, costruction ditector consorzio Hirpinia, in merito a “Caratteristiche generali delle TMB EPB utilizzate per lo scavo delle gallerie di linea”, Ciro Napoli, RFI direzione investimenti, riguardo a “Lavori di elettrificazione e riclassificazione della linea SA AV BN”, Federico Bargone ed Enrico Auletta, sbarch_Bargone architetti associati – Luciano Mauro, sul tema “ Italia city branding 2030 – Parco della stazione per un turistico sostenibile”, Tommaso Diomaiuta, FS sistemi urbani, sul “Il polo urbano del gruppo FS e la rigenerazione del territorio”.

«Il tema delle reti ferroviarie rappresenta un aspetto fondamentale del paesaggio urbano che si evolve e il loro recupero e sviluppo richiedono una perfetta combinazione di funzionalità e programmazione, tenuto conto della grande opportunità determinata dalla programmazione di spesa dei fondi europei» – ha concluso il Presidente degli Architetti Irpini Petecca.