Sono in corso i lavori per la soluzione delle problematiche

L’Alto Calore comunica che, a causa dei forti assorbimenti idrici dovuti a perdite occulte, si sono verificate disfunzioni idriche alle zone alte, con mancata erogazione e cali di pressione alle utenze del Comune di Capriglia Irpina.

Sono in corso i lavori per la soluzione delle problematiche sorte in tre punti, causa frane e rottura di condotte in loc. Casale e zone limitrofe.