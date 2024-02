Venerdì 9 febbraio, alle ore 11, presso l’Aula multimediale del Consiglio regionale della Campania, sì terrà il convegno contro la violenza sulle donne “Per averci creduto”

L’iniziativa è del consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 stelle Michele Cammarano che spiega: “La violenza sulle donne è un’emergenza che non trova fine. L’arretratezza culturale, il pregiudizio sociale e forme ignobili di patriarcato continuano a determinare nel nostro Paese la piaga del femminicidio. La nostra società ancora oggi non è riuscita a estirpare alla radice i germi della violenza, per queste ragioni riteniamo che il tema debba essere affrontato nelle sedi istituzionali ogni giorno”.

L’evento sarà l’occasione per illustrare una mozione che mira a sensibilizzare cittadini e istituzioni sul tema e per presentare un cortometraggio realizzato dalla psicoterapeuta Sandra Pagliuca. Il lavoro, ispirato ad una storia vera, racconta di una violenza sessuale su minore ed è tratto dal libro “Per averci creduto. Quando il perverso è chi ti cura” della dottoressa Pagliuca.

Con l’autrice e psicoterapeuta Sandra Pagliuca al convegno parteciperanno la vicepresidente del Consiglio regionale Loredana Raia, i consiglieri regionali Severino Nappi, Bruna Fiola e Roberta Gaeta, l’avvocata Claudia Pecoraro e lo psicologo psicoterapeuta Mauro Reppucci.