Teatro Gesualdo: Shine – Pink Floyd Moon posticipato

L'evento è stato posticipato al 19 Aprile

Avellino – Per motivi organizzativi, lo spettacolo “Shine – Pink Floyd Moon”, che avrà come protagonista l’étoile internazionale, Raffaele Paganini, e la più importante cover band europea, Pink Floyd Legend, originariamente fissato per lunedì 19 febbraio, è stato posticipato a venerdì 19 aprile, sempre alle ore 21:00. Ovviamente, i biglietti acquistati precedentemente sul circuito di booking online, Ticket One, saranno validi anche per la nuova data.