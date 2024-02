In collaborazione con l'Accademia di Santa Sofia

Dal 10 febbraio 2024 al via RAPSODIE, la nuova stagione di eventi live a cura di Test TeatroStage in collaborazione con Accademia di Santa Sofia. Sabato alle ore 21 si parte con la poesia performativa del Dead & Alive-Poetry Slam, special guest l’attore Giuliano Logos.

Test TeatroStage, il laboratorio di recitazione e sperimentazione scenica a cura di Monica Carbini, presenta, a partire dal 10 febbraio 2024, Rapsodie – Emozioni in prosa, poesia e musica, la nuova rassegna di eventi e performance teatrali, artistiche, musicali e poetiche, realizzata in collaborazione con Accademia di Santa Sofia, che ospiterà il nuovo cartellone di spettacoli, presso il suo Centro di Produzione, sito a Benevento, in Via Albergamo 4/6.

A partire da quest’anno, infatti, Test TeatroStage, grazie alla collaborazione con Accademia S.Sofia e il suo Centro di Produzione, offrirà al pubblico di Benevento, una nuova stagione artistica periodica mensile, con eventi teatrali, performativi e musicali live con artisti ospiti, oltre che con spettacoli, proposte sceniche e prove aperte, risultato del lavoro di allieve e allievi del laboratorio.

Spazio dunque a performance di teatro, concerti, reading e incontri letterari e di poesia, incontri con artisti e professionisti dello spettacolo, workshop, seminari, stage, e tante altre occasioni di confronto, riflessione e intrattenimento di qualità.

Interessanti e diversificati tutti gli appuntamenti in un calendario eterogeneo che ospiterà tra gli altri, protagonisti d’eccezione come il pluripremiato giovane attore napoletano, poeta e drammaturgo innovatore, Cristian Izzo, talento riconosciuto anche all’estero; l’amato cantautore e chitarrista campano Sally Cangiano, e poi due artisti locali molto apprezzati per la sensibilità e il loro impegno civile e sociale, la scrittrice Antonella La Frazia e il musicista Ciro Maria Schettino con il loro recital tra poesia, letteratura e musica folk contemporanea d’autore.

Sabato 10 febbraio alle ore 21.00, si parte alla grande con Dead & Alive: Poetry Slam, evento realizzato in collaborazione con Collettivo Flysch Fact, che si gioca subito un super ospite d’eccezione, il campione della Coppa del Mondo di Poetry Slam, di Parigi 2021, Giuliano Logos poeta, performer e attore (nel 2023 ha partecipato al film Paradox Effect con Harvey Keitel e Olga Kurylenko) che condurrà la serata come MC, Master of Cerimonies, affiancando Chiara Spagnolo, fondatrice del Collettivo e geologa, ricercatrice Unisannio.

Lo spettacolo-competizione di poesia performativa Dead & Alive, è una sfida in versi, “tra poeti vivi e poeti morti”, dove anche il pubblico gioca un ruolo importante. Sei poeti viventi – Francesca Bozzella, Francesco Creta, Nicola De Tommasi, Dario Ferrara, Antonella La Frazia, Naomi Simeoli – si sfidano dal vivo, su un palco, con le proprie poesie e vengono votati da una giuria, composta da 5 persone scelte a caso tra il pubblico e che varia a ogni turno. Oltre al proprio testo, il concorrente, detto Slammer, legge, a sua scelta, lo scritto di un poeta non più vivente. Al termine dei due turni sarà decretato dal pubblico un vincitore che potrà declamare, per la vittoria, un suo testo o uno del poeta scelto. In base ai voti ottenuti saranno inoltre decretati “il miglior vivo e il miglior morto”.

Tutti gli eventi si svolgeranno presso il Centro di Produzione Accademia Santa Sofia, Via Albergamo 4/6, Benevento. Gli orari potrebbero subire lievi modifiche.

Calendario completo RAPSODIE:

Sabato 10 febbraio: ore 21.00.

“Dead and Alive: Poetry Slam”

Spettacolo-Gara di poesia performativa, a cura di Collettivo Flysch Fact di Benevento.

Sabato 17 febbraio: ore 21.00

“Di mare, terra e di giorni.”

Spettacolo di e con Antonella La Frazia e Ciro Maria Schettino

Recital tratto da poesie e racconti di Antonella La Frazia con musica e canzoni di Ciro Maria Schettino.

Giovedì 14 marzo: ore 21.00

“Legittima Indifesa”

Spettacolo-performance dedicato alle donne.

Proposta scenica a cura del laboratorio Test Teatro Stage, regia di Monica Carbini.

Sabato 20 Aprile: ore 21.00, evento in collaborazione con Collettivo Flysch Fact.

“Comedians during the Plague”, Teatranti in tempi pandemici.

Spettacolo teatrale di e con Cristian Izzo, e con Giuseppe Borrelli.

Con Workshop sulla “commedia dell’arte” per gli allievi del laboratorio Test Teatro Stage.

Sabato 18 maggio: ore 21

“Solo Project” Sally Cangiano in Concerto.