Documentario di promozione del territorio e delle nostre eccellenze

A parlare è il Presidente dell’associazione Provinciale Culturale e Turistica ” resto in irpinia ” Michelangelo Marra, a fine febbraio partirà il nuovo tesseramento per l’anno 2024, abbiamo chiuso il 2023 in positivo, ci apprestiamo ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo a Marzo, continua Marra nel prossimo Consiglio Direttivo faremo la nomina di un nuovo segretario, il prossimo passo e quello di realizzare il documentario sulla promozione del territorio e delle nostre eccellenze coinvolgendo aziende del territorio, le riprese saranno effettuate da professionisti a livello nazionale, conclude Marra attendiamo la sede sociale che a breve ci sarà assegnata