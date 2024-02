La maestria “firmata” Stella sarà protagonista del Choco Lab a Piazza Libertà il prossimo 13 febbraio alle ore 15

L’estro e la raffinatezza della Pasticceria Stella protagonisti dell’Eurochocolate di Avellino. L’appuntamento immancabile è per il prossimo 13 febbraio alle ore 15, presso il Choco Lab di Piazza Libertà. Stella Ricci è stata definita, da un sondaggio lanciato da “The Fork”, una delle tre donne più influenti d’Italia nel settore pasticceria: “E’ per me un onore salire sul palco dell’Eurochocolate e, allo stesso tempo, un’occasione per far conoscere la mia azienda e il prodotto in cui più ci identifichiamo a un pubblico diverso dalla nostra clientela e più ampio”. L’arte, la passione, la ricerca e la selezione delle materie prime di eccellenza si fondono perfettamente in Armolia, simbolo della Pasticceria Stella, nato dalla creatività e la maestria di Stella Ricci: “Armolia è un insieme di parole che racconta questo cioccolato dal gusto particolare e armonioso. Abbiamo fuso tre qualità di cacao monorigini molto particolari tra cui fave di cacao, selezionate e abbinate accuratamente. E’ uscito fuori un cioccolato che pure essendo al 71% ha un basso grado di acidità. Al palato sembra quasi un cioccolato meno carico di cacao. Le sensazioni piacevoli scaturite da questo mix si possono comprendere solo assaggiandolo. Un equilibrio di sapori che è pura poesia per le papille gustative”. In occasione dell’Eurochocolate, Stella Ricci farà degustare Armolia in naturalezza, senza alcuna trasformazione, in modo da cogliere l’intensa aroma del cioccolato. Poi, il prodotto verrà trasformato in un cremoso, offerto ai presenti in un bicchierino, con inserti di lamponi. Il rosso è il colore simbolo dell’amore nella vigilia del giorno di San Valentino. Armolia ha conquistato anche i cuori del Gambero Rosso nel 2022, ottenendo grande apprezzamento come farcitura del panettone natalizio. Nel 2023, invece, la Pasticceria Stella ha ottenuto il premio come migliore Packaging della Guida Pasticceri & Pasticcerie, tra 620 locali recensiti. In ogni ricorrenza viene proposta una nuova linea di packaging, con colori di tendenza, ispirata all’arte o alla moda. La passione di Stella Ricci ha radici lontane, quando il forno di proprietà di sua nonna a San Martino Valle Caudina (Av), inebriava il paese del profumo dei dolci tradizionali. Dopo la laurea in Economia, nel 2000, decide di trasformare la sua passione in un lavoro, con l’apertura della sua prima pasticceria a Montesarchio (Bn). L’amore per la tradizione e il territorio li trasferisce, poi, a Rotondi, lungo la stradale Appia, dove fonda insieme a suo marito Cesare Finelli, una boutique del dolce, ritrovo prediletto per i più golosi. Tra i dolci di punta della Pasticceria Stella oltre Armolia, troviamo il Pasticciotto, il Pizzillo e la tipica bagna al liquore Strega. “Per creare qualcosa di nuovo – spiega Ricci – bisogna sempre partire dalle radici che poi aprono verso nuovi orizzonti, interpretazioni. In laboratorio le ricette di famiglia sono le basi essenziali da cui si parte per arrivare con un pizzico di estro alla novità, senza mai stravolgere totalmente le ricette”.