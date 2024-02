Webinar di siderweb dedicato alla congiuntura siderurgica

Flero (Brescia)– I prodotti piani (coils, lamiere e derivati) stanno cercando di riposizionarsi sul mercato nazionale dell’acciaio. Con il calo produttivo dell’ex Ilva di Taranto (-5 milioni di tonnellate circa tra il 2013 e il 2023), la filiera si è rivolta all’import e, soprattutto nell’ultimo quadriennio, i prezzi sono lievitati in tutta Europa.

Da queste premesse è partita l’analisi di MERCATO & DINTORNI, il webinar di siderweb dedicato alla congiuntura siderurgica, che si è tenuto questa mattina.

Il livello produttivo dell’acciaio italiano nel 2023 è stato il peggiore degli ultimi 15 anni, 2020 escluso, con 21,1 milioni di tonnellate (-2,5%, dati Federacciai). I prodotti piani si sono mantenuti su volumi identici a quelli del 2020. «A loro è perlopiù dovuto il calo della produzione nazionale di acciaio» ha spiegato Stefano Ferrari, responsabile dell’Ufficio Studi siderweb. I prodotti lunghi hanno avuto una performance migliore.

Quanto all’import, nei primi 10 mesi del 2023 (Istat, ultimi dati disponibili) sono arrivati in Italia 10,2 milioni di tonnellate di prodotti piani (-1 milione rispetto allo stesso periodo del 2022) e 2,3 milioni di tonnellate di lunghi (-200mila tonnellate). Nello stesso periodo, l’Italia ha esportato 5,1 milioni di tonnellate di piani (+300mila tonnellate) e 5,2 milioni di tonnellate di lunghi (-200mila tonnellate).

In questo quadro, il consumo apparente tra gennaio e ottobre 2023 è sceso di 1,8 milioni di tonnellate, di cui 1,3 a carico dei piani, persi soprattutto nel primo semestre, e 500mila dei lunghi.

«Stiamo registrando movimenti di mercato che mostrano un riposizionamento dei prodotti piani rispetto al passato e anche nel loro stesso segmento, che andranno verificati nei prossimi anni – ha spiegato Ferrari -. In termini di volumi e prezzi, attualmente i piani sono nettamente al di sopra del valore medio pre-Covid di circa 250 €/t e i loro derivati hanno aumentato il differenziale con la materia prima, i coils a caldo. Livelli di prezzo che potrebbero venire riassorbiti o diventare strutturali».

IL MERCATO EUROPEO DEI PIANI – Dopo aver sfiorato i 600 €/t lo scorso ottobre, i prezzi dei coils a caldo in Nord Europa hanno fatto registrare una ripresa, sostenuta essenzialmente da un aumento dei costi delle materie prime; a cui si aggiunge un miglioramento del sentiment dopo un lungo periodo di debolezza della domanda. Tra novembre e gennaio, il principale produttore europeo, ArcelorMittal, ha alzato le proprie offerte quattro volte. Tuttavia, l’ultimo prezzo-obiettivo (800 €/t) non è ancora stato raggiunto, con i prezzi che sono rimasti per ora attorno ai 750 €/t. Lo ha illustrato Emanuele Norsa, analista di Kallanish e collaboratore siderweb.

PAROLA ALL’OPERATORE – Secondo Antonio Marcegaglia, presidente e amministratore delegato di Marcegaglia Steel, la domanda apparente in questo inizio d’anno è su un livello migliore rispetto a fine 2023, quando «aveva rallentato, forse anche eccessivamente, nel secondo semestre, con il destoccaggio che, a seconda dei segmenti, ha giocato un ruolo importante». Se la domanda, e anche i prezzi, sono in controtendenza rispetto alla fase di debolezza di fine 2023, «il consumo finale resta sostanzialmente stabile e variegato. Ci sono alcuni settori in buona dinamica: le infrastrutture, soprattutto nel Nord Europa; le energie, in particolare le rinnovabili; ma anche l’agricoltura stanno performando bene; l’automotive e la meccanica si difendono. Altri segmenti sono invece un po’ più rallentati, in particolare l’edilizia civile, le costruzioni in generale e i beni di consumo durevoli». Il quadro, ha sottolineato Marcegaglia, è di «sostanziale stabilità, con un’aspettativa, specie per il mercato italiano, che la messa a terra degli investimenti del Pnrr possa risvegliare la domanda nella seconda parte dell’anno». In questo contesto, un’offerta contenuta «per la diminuzione dell’import e l’autodisciplina dei produttori europei fa sì che ci sia un equilibrio comunque sostenibile a livello europeo». «Non saranno gli anni brillanti del’21 e del ’22 – ha osserva il presidente Marcegaglia -, ma mi aspetto una redditività e una marginalità discreta per tutta la filiera».

Quanto ad Acciaierie d’Italia, Marcegaglia ha sottolineato che «Taranto e la filiera nazionale, anche da ciclo integrale, sono un asset da preservare assolutamente. Oggi, è sotto gli occhi di tutti, la situazione è complessa e delicata, siamo nel mezzo delle discussioni e leggiamo le difficoltà sotto il profilo impiantistico, organizzativo, in parte anche finanziario. Occorrono atti di grande pragmatismo da parte di tutti gli attori coinvolti: credo sia sacrosanto il tentativo di fare sintesi tra l’interesse degli stakeholder. Se ciò non sarà possibile, spero che l’amministrazione straordinaria possa non essere troppo traumatica, per preservare la produzione e soprattutto le tante imprese dell’indotto. Uno stop – ha concluso – sarebbe drammatico, anche dal punto di vista impiantistico, tecnico e operativo. Credo che una soluzione si troverà, magari pensando anche a un’Ilva ridimensionata rispetto ai volumi storici. Ma ripeto, l’asset non può essere abbandonato».