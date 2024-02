Lions International e Lions Club Avellino Host, sempre vicini alle problematiche che affliggono i giovani nell’età adolescenziale, organizzano grazie al supporto di professionisti dell’Alimentazione il Convegno ”A tavola con il gusto e la corretta integrazione” per fornire i giusti consigli per prevenire il problema dell’obesità e delle eventuali malattie a essa collegate, perseguendo il principio di “mens sana in corpore sano”.

https://lionsclubavellinohost.blogspot.com/2024/01/a-tavola-con-il-gusto-e-la-corretta.html Ogni altra informazione qui: