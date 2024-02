Informale sulla politica di coesione

Domani la Commissaria per la Coesione e le riforme, Elisa Ferreira, e il Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, parteciperanno a una riunione informale del Consiglio “Affari generali” sulla politica di coesione a Mons, in Belgio.

Alla riunione, organizzata dalla presidenza belga del Consiglio dell’UE e presieduta dal Ministro-presidente della Vallonia, Elio Di Rupo, parteciperanno i 27 ministri nazionali responsabili della politica di coesione. I ministri condivideranno le loro visioni strategiche per la futura evoluzione di tale politica e discuteranno degli adattamenti successivi al 2027 necessari affinché la politica di coesione continui a svolgere il suo mandato di sostegno alla prosperità e alla convergenza in Europa.

La politica di coesione è il principale strumento di investimento a lungo termine dell’UE. Contribuisce a correggere gli squilibri tra paesi e regioni e a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell’UE.

Martedì 6 febbraio, alle ore 13:00, la Commissaria Ferreira e il Ministro-presidente della Vallonia, Elio di Rupo, terranno una conferenza stampa sui risultati della riunione.

La conferenza stampa può essere seguita in diretta su EbS; ulteriori informazioni sulla riunione sono disponibili qui.