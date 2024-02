Maschere, colori e tradizioni il 10 febbraio 2024

La cittadina di Atripalda si prepara a vivere un’esperienza unica e coinvolgente con l’arrivo della nuova edizione di “Carnevale in Piazza”, un evento organizzato dalla Pro Loco cittadina che promette divertimento per grandi e piccini.

L’appuntamento è fissato per il 10 febbraio e avrà inizio alle ore 15.00 con il raduno presso il pittoresco mercatino rionale. Da lì, una colorata e festosa sfilata prenderà vita alle 15.30, attraversando le pittoresche vie del paese. Un tripudio di maschere, colori e allegria accompagnerà i partecipanti lungo il percorso, coinvolgendo l’intera comunità in un clima di festa unico.

Il culmine dell’evento sarà raggiunto in piazza Umberto, dove i gruppi provenienti dalla provincia irpina si esibiranno in spettacoli tradizionali che celebrano la ricca cultura locale. La Zeza di Cesinali, la tarantella di Volturara, la Mascarata Serinese, il Carnevale di Ospedaletto e la Zeza di Capriglia saranno protagonisti di una vera e propria rappresentazione itinerante delle tradizioni carnevalesche della zona.

La Zeza di Cesinali, con le sue maschere tipiche e le coreografie coinvolgenti, porterà gli spettatori in un viaggio attraverso le antiche usanze del Carnevale. La tarantella di Volturara, con i suoi ritmi frenetici e le allegre melodie, trasmetterà l’energia contagiosa della festa. La Mascarata Serinese, con le sue maschere artisticamente elaborate, incanterà il pubblico con la maestria artigianale dei costumi. Il Carnevale di Ospedaletto, con la sua allegria travolgente, farà sorridere e ballare a ritmo di musica tutti i presenti. Infine, la Zeza di Capriglia, con la sua tradizione radicata e le performance coinvolgenti, renderà l’atmosfera ancora più vivace.

L’evento non è solo un’occasione per festeggiare il Carnevale, ma rappresenta anche un modo per preservare e valorizzare le tradizioni locali, tramandando di generazione in generazione la ricchezza culturale di questa affascinante regione.

“Carnevale in Piazza” ad Atripalda si propone, dunque, come una giornata di festa e condivisione, dove la comunità si riunisce per celebrare la propria identità culturale attraverso la musica, la danza e la gioia condivisa. Un appuntamento da non perdere per immergersi nelle radici del territorio e vivere un’esperienza indimenticabile.