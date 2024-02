Domenica 4 febbraio, visite senologiche gratuite presso i locali della casa comunale

Guardia Sanframondi – Un pomeriggio dedicato alla prevenzione in rosa fuori provincia. Ieri, domenica 4 febbraio, l’associazione Amos Partenio ha organizzato gli ambulatori delle visite senologiche gratuite nel comune di Guardia Sanframondi (Bn), allestiti presso i locali della casa comunale. Oltre cento le visite gratuite effettuate dal senologo dottor Carlo Iannace, e moltissime anche le ecografie eseguite dal dottor Michele Capozzi. L’associazione Amos Partenio, oltre a ringraziare come sempre i medici per il loro prezioso operato sul territorio, ringrazia tutti coloro che hanno preso parte all’organizzazione, mettendo in piedi un pomeriggio dedicato all’importanza della prevenzione e ricco di emozioni.

Emozioni che giungono in un momento particolarmente difficile per il dottor Carlo Iannace e tutte le volontarie e i volontari che compongono la grande macchina rosa da lui guidata. L’Amos Partenio esprime solidarietà e vicinanza al medico volontario e primario della Breast Unit del Moscati di Avellino, come tanti hanno sempre fatto, ancora di più negli ultimi giorni. “Continueremo a diffondere la prevenzione sempre e comunque, anche in questo momento di forte apprensione per quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nei confronti del nostro caro dottor Carlo Iannace – dichiara la presidente Carmelina Di Grezia -. Insieme a lui abbiamo fatto tanto sul nostro territorio e, nel pieno rispetto della magistratura e della sentenza, continueremo a farlo. Esprimiamo tutto il nostro sostegno a una persona buona, umile, a un professionista e volontario che ha fatto del suo lavoro una missione di vita. Siamo certi che nulla gli potrà impedire di continuare a fare del bene, e noi saremo al suo fianco per tutte le donne e tutti gli uomini che hanno bisogno di medici come lui”.

In particolare, per la giornata di prevenzione di ieri nel beneventano, si ringraziano, per l’accoglienza e la calorosa ospitalità, l’amministrazione comunale e il sindaco di Guardia Sanframondi, Raffaele Di Lonardo, la Consulta delle Donne e la presidente Angela Garofano. I ringraziamenti dell’associazione vanno anche alla Protezione Civile di Guardia Sanframondi e ai volontari del Servizio Civile per la collaborazione, e a Vini La Guardiense con il Presidente Domizio Pigna, per aver omaggiato le volontarie e i medici dei prodotti del territorio. Un grazie speciale, ancora una volta, a tutte le volontarie dell’associazione e a tutti coloro che si sono sottoposti alle visite senologiche credendo nel grande valore della prevenzione che salva la vita. Ringraziamenti ancora più sentiti oggi, nel giorno in cui si celebra Sant’Agata, protettrice delle donne colpite da patologie al seno, alla quale l’Amos Partenio affida le preghiere per tutte coloro che stanno affrontando la malattia, ricordando loro che non saranno mai sole. Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione in rosa è possibile seguire il calendario sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.