Anche il M.I.D. presente ieri pomeriggio presso il Carcere Borbonico di Avellino al cantiere delle idee promosso dalla Vice Presidente del Senato dottoressa Mariolina Castellone insieme a tante associazioni e cittadini del territorio presenti per l’occasione.

Un pomeriggio quello che si è svolto all’insegna dell’ampio confronto su idee e proposte al quale abbiamo offerto anche il nostro contributo rispetto alle problematiche e tematiche delle persone con disabilità, anziani e fragili della società civile.

Anche la Castellone, come già altre figure istituzionali che finora e precedentemente si sono resi disponibili al dialogo con noi, sensibilmente si è resa anche lei disponibile attraverso tutti i suoi canali istituzionali a dialogare e trattare con noi future idee e proposte da mettere in campo e volte soprattutto al miglioramento della qualità della vita delle persone alle quali noi rivogliamo le nostre attività anche ai massimi livelli nazionali, la volontà della senatrice nei nostri confronti rappresenta un riconoscimento che premia la nostra realtà per l’impegno e l’interesse rivolto al territorio conclude il M.I.D.