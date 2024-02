Cultura, turismo e servizi nell’agorà più prestigiosa d’Irpinia

Nella centralissima Piazza Libertà è in via di ultimazione il nuovo Infopoint del Cirpu. La struttura, dal design accattivante, richiama le iniziali di Avellino, capoluogo dell’Irpinia. Con accessibilità universale, dotata di un banco informazioni e un tavolo riunioni, sarà a servizio dei 26 comuni consorziati e, più in generale, dell’intero territorio irpino, con l’obiettivo fondamentale di promuovere le attività del Consorzio per l’innovazione e lo sviluppo locale, la cultura, la ricerca egli studi universitari. Ma non solo. Sarà un’elegante vetrina a servizio dei cittadini, nell’agorà più prestigiosa della provincia, all’interno della quale potranno essere pubblicizzate le più disparate iniziative culturali, diramate tutte le informazioni utili per l’accesso e la fruizione degli eventi e veicolate le indicazioni basilari sui servizi erogati dagli enti pubblici.All’interno dell’Infopoint, potranno essere organizzate conferenze stampa e presentazioni e sarà dato maggiore risalto anche alle tante iniziative già in essere e non adeguatamente conosciute. Sarà un Dehors trasparente ed accoglientein grado di far dialogare Consorzio, Enti consorziati, Istituzioni partner e cittadini attraverso servizi digitali, sistemi informatizzati per accedere ad info e prenotare la partecipazione ad iniziative. Uno spazio aperto, insomma, in cui instaurare un primo contatto e ottenere informazioni sui servizi erogati da e per i 26 comuni irpini e la Provincia di Avellino. Ma anche i partner istituzionali del CIRPU: Università degli Studi di Salerno, la Scabec Spa, società campana per i Beni culturali, la Biblioteca Statale di Montevergine, la Fondazione Sistema Irpinia, la Biblioteca Provinciale “S. e G. Capone” di Avellino, la Biblioteca comunale “Nunzia Festa” di Avellino, la Biblioteca comunale “Campanello” di Mercogliano, l’Istituto Diplomatico Internazionale, l’Associazione per lo sviluppo dell ’industria nel Mezzogiorno, il Centro per il libro e la lettura e il Centro italiano femminile. All’interno del Dehors, inoltre, troverà posto un Totem informativo che comunicherà alla cittadinanza i progetti, gli eventi, le iniziative e le esperienza culturali e turistiche messe in campo dagli enti consorziati, offrendo la possibilità di prenotare un posto o acquistare biglietti in tutta sicurezza.