Iniziativa promossa dall’associazione Codici

Grande successo per “Vivere è… Comprendere l’identità digitale – Il ruolo delle nuove generazioni”, l’iniziativa promossa dalla delegazione di Caserta dell’associazione Codici nell’ambito della XIV edizione del Festival della Vita organizzato dal Centro Culturale San Paolo odv.

L’evento, che si è tenuto ieri presso l’auditorium provinciale di Caserta, ha registrato interventi molto interessanti, che sono stati particolarmente apprezzati dai 200 studenti presenti in sala, alunni degli istituti Manzoni di Caserta e Foscolo di Teano. A moderare il dibattito è stato Raffaele Mazzarella, ideatore e direttore della manifestazione. “Abbiamo avuto il piacere di avere come ospiti personaggi importanti e qualificati – dichiara l’avvocato Antonella Di Sorbo, promotrice dell’iniziativa e referente di Codici Caserta – e siamo particolarmente soddisfatti dell’attenzione dimostrata dagli studenti, che hanno posto molte domande ai relatori. Il nostro auspicio è quello di continuare a discutere di questi temi nelle scuole, avviando una collaborazione futura per rendere i giovani sempre più consumatori consapevoli per quanto riguarda l’uso delle tecnologie, ormai onnipresenti nella nostra vita”. Nel corso dell’iniziativa si sono alternati sul palco diversi relatori: da Michele Vitiello (Dipartimento Trasformazione Digitale, Presidenza Consiglio dei Ministri), che ha portato i saluti del Presidente del Dipartimento Angelo Borrelli per poi fare una panoramica del digitale dal suo ingresso all’utilizzo attuale, ad Enzo Battarra (Assessore alla Cultura della Città di Caserta), che ha portato i saluti del Sindaco lodando l’iniziativa, da Adele Vairo (Dirigente Scolastico del Polo Liceale Manzoni di Caserta) a Diego Guida (Editore), con quest’ultimo che ha fatto un’interessante riflessione sull’evoluzione del libro tra ebook e tradizione cartacea.

“Abbiamo affrontato anche la questione dell’intelligenza artificiale – spiega l’avvocato Di Sorbo –, tanto attuale quanto delicata. Ci siamo soffermati sui pro ed i contro. Come associazione è un tema che ci preoccupa, soprattutto per quanto riguarda la violazione della privacy e la tutela dei dati sensibili. Pensiamo ad esempio al marketing. Siamo convinti dell’importanza di discutere di temi del genere e siamo contenti dell’opportunità che ci ha dato il Festival”. “Un’iniziativa veramente importante ed anche preziosa – commenta Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, che la delegazione di Caserta ha saputo organizzare con grande sapienza. Sono stati affrontati temi di grande rilevanza ed è importante il coinvolgimento dei giovani, perché sono loro ad essere in prima fila in questa rivoluzione digitale. È fondamentale che siano consapevoli dei grandi cambiamenti in atto ed iniziative come questa rappresentano senza dubbio un’occasione di crescita”.