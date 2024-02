Pronto intervento delle forze dell'ordine e del 118

Poco fa a Sant’Angelo dei Lombardi, i Carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti sulla SS 400 a seguito di un incidente stradale: un uomo della provincia di Salerno, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto da lui condotta che, uscita fuori strada, si è ribaltata.

Oltre ai militari dell’Aliquota Radiomobile, sul posto anche i Vigili del Fuoco e personale sanitario del 118.